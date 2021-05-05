أمرابط يُضيف رابع أهداف النصر

المواطن - محمد سمعه

تمكن النجم المغربي نور الدين أمرابط، لاعب النصر، من إحراز ثاني أهدافه ورابع أهداف العالمي في شباك الفيصلي، وذلك خلال المباراة المقامة حاليًّا بالجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أمرابط يُسجل ثنائية له بشباك الفيصلي:

وكان أمرابط أحرز الهدف الرابع لـ النصر من ركلة جزاء بالدقيقة الخمسين.

وانتهى الشوط الأول، من المباراة بتقدم النصر بثلاثية مقابل هدفين؛ حيث سجل أمرابط الهدف الأول بالثانية الـ14، ثم تعادل جيليرمي للفيصلي بالدقيقة الـ11، ثم أضاف سامي النجعي الهدف الثاني لأصفر العاصمة بالدقيقة الـ15، ثم بعدها بـ12 دقيقة سجل هشام فايق هدف التعادل الثاني لعنابي سدير بالدقيقة الـ27.

وأضاف البرازيلي بيتروس ثالث أهداف النصر بالدقيقة الـ40 من تصويبة مخادعة للحارس مصطفى ملائكة.

الفوز يصعد بـ النصر للمركز الخامس:

ويحتاج العالمي للفوز، وذلك من أجل الوصول للنقطة رقم 39، وبالتالي الصعود إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي.

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