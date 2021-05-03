أمرابط يُلمح للرحيل

المواطن - محمد سمعه

أثار تلميح المغربي نور الدين أمرابط لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر، بالرحيل عن صفوف الفريق قلق النصراويين، خاصة أن الفريق بدأ يستعيد مستواه المعهود ونتائجه الجيدة مؤخرًا.

منشور أمرابط يثير القلق

وكان أمرابط ألمح عبر حسابه في “الإنستجرام” إلى إمكانية مغادرته لـ النصر قائلًا: “تأهل مستحق للأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا، وليس من السهل خوض 6 مباريات في 15 يومًا، حظ جيد لكم في النصر، بعد الصيف من فضلكم احصلوا على لقب دوري الأبطال”.

يذكر أن اسم أمرابط كان ارتبط في أكثر من مناسبة بالرحيل عن صفوف العالمي والانضمام إما للسد أو للغرافة في قطر.

تغيرات متوقعة

جدير بالذكر أنه من المتوقع، قيام المدرب البرازيلي مانو مينيز بتحديد الصفقات المطلوبة للفريق الأول بـ النصر بعد نهاية الموسم الحالي.

ويستعد النصر لمواجهة نادي الفيصلي بعد غد الأربعاء ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان النصر تأهل لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا، لمواجهة فريق تراكتور الإيراني في منتصف سبتمبر المقبل.

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