أمن الدولة: التبرع عبر القنوات المصرح لها ينمّي العمل الخيري داخل السعودية

المواطن - الرياض

أكدت رئاسة أمن الدولة أن التبرع عبر القنوات المصرح لها؛ يُنمّي العمل الخيري والإنساني داخل المملكة.

تعمل الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة، على تتبع جرائم غسل الأموال ومكافحتها؛ للحفاظ على أمن الوطن واقتصاده. pic.twitter.com/fAVua6MuLn — رئاسة أمن الدولة (@pss_ar) May 25, 2021

وقالت رئاسة أمن الدولة على موقع تويتر، مساء اليوم الأحد: “حتى لا يذهب إحسانك لجهات مشبوهة، تبرع بطريقة موثوقة وآمنة عبر المنصات والجهات الرسمية المعتمدة”.

وفي وقت سابق، أكدت رئاسة أمن الدولة أن الإدارة العامة للتحريات المالية تعمل على تتبع جرائم غسل الأموال ومكافحتها؛ للحفاظ على أمن الوطن واقتصاده.

ونشرت الرئاسة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مقطع فيديو استعرضت خلاله مهام إدارة التحريات المالية للحفاظ على أمن الوطن واقتصاده، ومنها جرائم غسل الأموال ومحاولة الإبقاء المشروعية عليها بطرق مختلفة، محذرة من هذه الجريمة والحرص عند تنفيذ أي عمليات مالية أو صفقات تجارية مع جهات غير موثوقة.

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