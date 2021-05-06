أمير أوروبي يواجه اتهامات بجريمة قتل على أراضي الاتحاد

المواطن- متابعة

تم توجيه اتهام إلى أمير إحدى الدول الأوروبية بارتكابه جريمة قتل، حيث شن نشطاء مدافعون عن البيئة هجومًا حادًا على الأمير إيمانويل، المنتمي إلى العائلة الحاكمة في دولة ليختنشتاين، متهمين إياه بقتل أكبر دب في أراضي الاتحاد الأوروبي بطريقة غير قانونية.

قتل أكبر دب في الاتحاد الأوروبي

وأعلنت منظمتا Agent Green الرومانية وVGT النمساوية، أن الأمير إيمانويل المقيم في النمسا حصل في مارس الماضي على ترخيص من وزارة البيئة الرومانية لقتل دبة تعدت على عدة مزارع في قرية أويدولا الواقعة في منطقة ترانسيلفانيا شمال غربي البلاد.

وذكرت المنظمتان أن الأمير بدلا عن ذلك قتل دباً آخر يدعو أرتور، كان يقيم في محمية بجبال الكاربات دون أن يقترب من الناس وكان يخضع منذ سنوات للرقابة من قبل علماء البيئة.

تحقيق مكاسب في مسابقات الصيد

وأشارت Agent Green إلى أن أرتور البالغ 17 عامًا، كان يعد أكبر دب في رومانيا وعلى الأرجح في عموم الاتحاد الأوروبي، وأعرب رئيس المنظمة، غابرييل باون، عن قناعته بأن الأمير قتل ذلك الدب عمدا من أجل تحقيق مكاسب في مسابقات الصيد، وذلك على الرغم من أن القوانين الرومانية تحظر قتل الدببة لهذا السبب منذ عام 2016.

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، أوضحت المنظمة أن الأمير حصل مقابل قتل هذا الدب على 592.8 من أصل النقاط الـ600 الممكنة في مسابقات الصيد، ما يمثل رقمًا قياسيًا.

وبدورها، أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن الأمير دفع سبعة آلاف يورو مقابل قتل الدب.

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