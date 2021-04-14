دب كاد يفسد مناورة فريدة لسلاح الغواصات الروسي

المواطن- متابعة

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن دبًا كاد أن يفسد مناورة فريدة لـ 3 غواصات نووية قد ظهرت في وقت واحد من تحت الجليد في إطار تدريبات بحرية بالمنطقة.

تشوش الجنود

وتابع أن ذلك حدث خلال تدريبات بعثة أومكا – 2021 الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأماكن التي ظهرت فيها الغواصات حددت بوتد عليه أعلام صغيرة، إلا أن دبًا حفر في مكان أحد هذه الأوتاد ودار حولها لفترة طويلة، ما سبب تشوشًا للجنود وتعطلًا دام دقائق.

وأردف شويغو سرد ملابسات مغامرة الدب قائلًا: اضطررنا إلى إبعاده، لأن الغواصة كان يجب أن تطفو من الأسفل، وكان الدب يقف تمامًا في نفس المكان.

وأضاف: في النهاية، تمكنت الغواصة من اختراق الجليد في المكان المحدد بالضبط.

سمك الجليد في منطقة التدريبات

ويشار إلى أن سُمك الجليد الذي حطمته الغواصات يبلغ مترًا ونصف المتر، وظهرت الغواصات الثلاث في منطقة نصف قطرها 300 متر فقط.

والبعثة المشار إليها بدأت المناورة في 20 مارس بمشاركة الجمعية الجغرافية الروسية في أرخبيل فرانز جوزيف لاند، وجزيرة ألكسندرا لاند، والمنطقة المائية المجاورة المغطاة بالجليد، بحسب وكالة روسيا اليوم.

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