أمين دابو موهبة سعودية جذبت أنظار مارادونا

المواطن - مروة نبيل

يُعد النجم الراحل أمين دابو واحدًا من أبرز لاعبي كرة القدم السعودية خلال فترة السبعينيات والثمانينات، ويملك تاريخًا رائعًا.

أمين دابو مسيرة من التألق

وولد أمين دابو صاحب الأصول السنغالية في الثالث من ديسمبر عام 1951 وتوفي في التاسع من ديسمبر 2020، ولعب في صفوف فريقي الأهلي والإسماعيلي المصري.

وجاء وافدًا إلى مصر في بداية السبعينيات، ولعب في صفوف الإسماعيلي عام 1972، وحقق شهرة كبيرة في الملاعب المصرية قبل أن ينضم إلى النادي الأهلي عام 1976، وحصل على الجنسية المصرية.

وقدم أمين دابو مستوى عالميًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونجح في التتويج معه بالعديد من البطولات، ومنها؛ لقب كأس الملك 4 مرات، والدوري السعودي مرتين، وكأس دول مجلس التعاون الخليجي والعديد من الألقاب الأخرى.

وشارك أمين دابو مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في العديد من المباريات وأحرز أهداف مؤثرة، ولكن يُعد أجملهم الهدف الذي سجله في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 1982.

مارادونا يُشيد بإمكانيات دابو

ونال نجم الكرة السعودية إشادة خاصة من أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، وقال عنه في عام 1987 عندما جاء للعب مع الأهلي: “هذا اللاعب مكانه في الدوري الإيطالي لأن لديه مهارات كبيرة”.

وأُطلق عليه لقب “ثعلب العرب”، نظرًا لمهارته الكبيرة وتميزه داخل الملعب وتسجيله للأهداف بطريقة ماكرة، قبل أن يعلن اعتزاله اللعب عام 1984 بعد مسيرة مميزة مع الأهلي والإسماعيلي والمنتخب السعودي؛ شهدت تسجيله لأكثر من 250 هدفًا.

دابو ومارادونا

وفاة بعد معاناة مع المرض

وتوفي أمين دابو عن عمر يُناهز 69 عامًا، أثناء تواجده في أحد مستشفيات جدة بعد تدهور حالته الصحية، وخيم الحزن على الوسط الرياضي بعد وفاته، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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