أوزبكستان تستضيف المجموعتين الثامنة والتاسعة بـ أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الاثنين، عن اختيار دولة أوزبكستان، وذلك من أجل استضافة مباريات دوري أبطال آسيا للمجموعتين الثامنة والتاسعة لمنطقة الشرق.

موعد مباريات المجموعتين

وكشف الموقع الرسمي لاتحاد القدم الآسيوي عبر الإنترنت أن استضافة مباريات المجموعتين الثامنة والتاسعة ستكون خلال الفترة من 25 يونيو وحتى 11 يوليو المقبل.

وكانت مباريات دور المجموعات لأندية الغرب انطلقت بدءًا من 14 إبريل الماضي حتى الـ30 من الشهر ذاته.

المتأهلون لثمن نهائي دوري أبطال آسيا من الغرب

وتأهل لمرحلة دور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا عن أندية الغرب كل من ” استقلال دوشنبه الطاجيكستاني، الهلال، الشارقة الإماراتي، تراكتور الإيراني، استقلال طهران الإيراني، النصر، بيرسبوليس الإيراني، الوحدة الإماراتي”.

يذكر أن فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، هو من تُوج باللقب الآسيوي بالعام الماضي وشارك بكأس العالم للأندية فبراير الماضي في قطر.

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