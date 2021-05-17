إحصائية مميزة لـ الفتح في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح إحصائية مميزة خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفتح يملك إحصائية مميزة:

وأشار حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفتح أكثر فريق كسب أعلى عدد من النقاط بعدما كان متأخرًا بالنتيجة في الجولات الـ27 الماضية برصيد 17 نقطة.

ويحتل فريقا ضمك والفيصلي المركز الثاني والثالث في القائمة برصيد 16 نقطة لكل منهما، وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق رابعًا بعدما حصد 14 نقطة عقب تأخره بالنتيجة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ27، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 52 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الشباب، وبفارق نقطة عن التعاون الثالث، بالتساوي مع الاتحاد، ثم النصر بـ42 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السادس في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفتح والأهلي، ثم الفيصلي في المركز التاسع بـ36 نقطة، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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