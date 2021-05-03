إحصائية مميزة لـ علي لاجامي في آسيا 2021

المواطن - مروة نبيل

تألق علي لاجامي بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال منافسات مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

علي لاجامي يتألق:

وأشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الاثنين، بمستوى نجم العالمي، وقال: “قام علي لاجامي بقطع الكرة أكثر من أي لاعب آخر في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2021 (منطقة الغرب)”.

وتصدر علي لاجامي قائمة أكثر اللاعبين قطعًا للكرات في دوري أبطال آسيا 2021، حيث نجح في قطع الكرة 25 مرة، وبفارق 7 اعتراضات عن أقرب منافسيه، نجم استقلال دوشنبه الطاجيكي، زوير جورابوف.

ويحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، بوعلام خوخي المركز الثالث في قائمة الأكثر قطعًا للكرات بـ17 مرة، بالتساوي مع نجم نادي النصر، عبدالإله العمري، ونجم الاستقلال الطاجيكي، أندريه ميششينكو.

النصر في دوري أبطال آسيا:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 كمتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة.

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