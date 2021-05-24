إحصائية وفيات كورونا في السعودية بالفئات العمرية

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن تأثير فيروس كورونا يتضاعف مرات عديدة عند كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة؛ لذلك يعد التحصين أهم خطوة لحمايتهم وخفض خطورة الإصابة.

لقاحات كورونا المعتمدة في السعودية:

وكانت الصحة قد أوضحت سابقًا أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة في تصريحات سابقة: إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة.

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