إصابات كورونا في الهند تثير الرعب .. 412 ألف إصابة و4 آلاف وفاة اليوم

المواطن - متابعة

سجلت الهند اليوم الخميس 412262 حالة كورونا جديدة و3980 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

حالات كورونا في الهند

وبذلك تجاوز عدد الإصابات في البلاد حاجز 21 مليون إصابة، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 230168 حالة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وأصبحت الهند ثاني دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة، يتخطى عدد الإصابات فيها العشرين مليون إصابة. وسجلت الهند العشرة ملايين إصابة الأولى على مدى أكثر من عشرة أشهر، في حين لم يستغرق الأمر سوى ما يزيد قليلا عن أربعة أشهر لتسجيل العشرة ملايين إصابة الأخرى.

ويقول خبراء في مجال الطب إن الأعداد الحقيقية في الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان (1.35 مليار نسمة)، قد تكون أعلى من الحصيلة الرسمية بخمسة أو عشرة أضعاف.

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