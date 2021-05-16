إضراب في إيطاليا بسبب تحميل شحنة أسلحة إلى إسرائيل

المواطن- متابعة

قال موقع موقع كونتروبيانو الإيطالي إن هناك عددًا من عمال مرفأ ليفورنو في إيطاليا، قاموا بتنظيم إضراب؛ اعتراضًا على تحميل شحنة أسلحة متوجهة إلى إسرائيل.

وتابع الموقع نقلًا عن نقابة عمال مرفأ مدينة ليفورنو، إيطاليا، أن العمال اعترضوا على تحميل شحنة أسلحة ومتفجرات، بعدما اكتشفوا أن وجهتها ستكون إلى مرفأ أسدود الإسرائيلي.

ولفت إلى أن النقابة اعترضت على تحميل أسلحة ومتفجرات ستستخدم لقتل الفلسطينيين، موضحًا أن عمال النقابة في إيطاليا تلقوا تقريرًا عن وجود عشرات المركبات العسكرية الجاهزة للصعود على متن سفينة Molo Italia.

وأشار الموقع إلى وجود تقارير صحفية تفيد بمحاولة نقابات عمال الرصيف في المرفأ جمع معلومات عن المزيد من الشحنات لمنعها من الوصول إلى إسرائيل؛ تضامنًا مع الفلسطينيين.

تضامن حول العالم مع الفلسطينيين

ويُذكر أن مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم، من أستراليا إلى واشنطن، احتجوا على الهجمات التي تشنها إسرائيل على غزة في ظل الصراع المستمر منذ أيام.

ويُذكر أن الرئاسة الفلسطينية قد أدانت ما وصفته بـ : عمليات القتل المبرمجة، التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وسط دعوات دولية إلى التهدئة.

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