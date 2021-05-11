إطلاق نار داخل مدرسة في أكبر المدن الإسلامية الروسية

المواطن- متابعة

لقي 11 شخصًا مصرعهم بينهم 9 أطفال، بينما نُقل 4 إلى مستشفى بعد إطلاق نار بمدرسة في مدينة قازان الروسية، وورد عن ذلك أنباء بأن هناك قاصرين مسلحين نفذا الهجوم، بينما قالت تقارير أخرى إن الأمر من تنفيذ شخص واحد.

L'un des deux adolescents qui ont organisé la fusillade à l'école de Kazan a été arrêté. Il est maintenant au service de police. pic.twitter.com/VZHqyUDJNl — Cuisine Royale (@CuisineRoyale2) May 11, 2021

اعتقال المشتبه بهم

وأضافت الوكالة الروسية تاس، أنه تم سماع دوي انفجار بالمدرسة الواقعة في مدينة قازان، وتم إطلاق النار على أحد الجناة ما أدى إلى وفاته في مسرح الحادث، فيما اعتُقل الثاني.

وقال مصدر في قوات الأمن لوكالة تاس: تمت تصفية المهاجم الثاني الذي استهدف مدرسة قازان وكان متحصناً في المبنى.

Russian media report shooting and an explosion at a school in Kazan. The perpetrator is reportedly a teenager. Ambulances arrive at the scene and the school is being evacuated. https://t.co/SuXgbObtdX — Leonid Ragozin (@leonidragozin) May 11, 2021

وبحسب وكالة روسيا اليوم، أظهرت لقطات مصورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عربات الطوارئ وهي مصطفة خارج المدرسة وأشخاص يركضون صوب المبنى، ولم يتضح على الفور الدافع وراء الهجوم.

بينما أظهرت لقطات أخرى نوافذ مهشمة وحطاماً متناثراً بالخارج.

مدينة قازان في روسيا

ويُذكر أن مدينة قازان، الواقعة في جنوب غرب البلاد، هي أحد أكبر المدن الإسلامية في روسيا، لذلك قد يحمل الحادث صبغة عنصرية.

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