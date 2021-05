إطلاق نار داخل مدرسة في أكبر المدن الإسلامية الروسية

المواطن- متابعة

لقي 11 شخصًا مصرعهم بينهم 9 أطفال، بينما نُقل 4 إلى مستشفى بعد إطلاق نار بمدرسة في مدينة قازان الروسية، وورد عن ذلك أنباء بأن هناك قاصرين مسلحين نفذا الهجوم، بينما قالت تقارير أخرى إن الأمر من تنفيذ شخص واحد.

وأضافت الوكالة الروسية تاس، أنه تم سماع دوي انفجار بالمدرسة الواقعة في مدينة قازان، وتم إطلاق النار على أحد الجناة ما أدى إلى وفاته في مسرح الحادث، فيما اعتُقل الثاني.

وقال مصدر في قوات الأمن لوكالة تاس: تمت تصفية المهاجم الثاني الذي استهدف مدرسة قازان وكان متحصناً في المبنى.

Russian media report shooting and an explosion at a school in Kazan. The perpetrator is reportedly a teenager. Ambulances arrive at the scene and the school is being evacuated. https://t.co/SuXgbObtdX

— Leonid Ragozin (@leonidragozin) May 11, 2021