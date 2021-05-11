‎الرئيسية
العالم
إطلاق نار داخل مدرسة في أكبر المدن الإسلامية الروسية
تسبب الحادث في وفاة 11 شخصًا بينهم 9 أطفال 

إطلاق نار داخل مدرسة في أكبر المدن الإسلامية الروسية

2021/05/11
الساعة 12:33 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
0
طباعة
إطلاق نار داخل مدرسة في أكبر المدن الإسلامية الروسية
المواطن- متابعة

لقي 11 شخصًا مصرعهم بينهم 9 أطفال، بينما نُقل 4 إلى مستشفى بعد إطلاق نار بمدرسة في مدينة قازان الروسية، وورد عن ذلك أنباء بأن هناك قاصرين مسلحين نفذا الهجوم، بينما قالت تقارير أخرى إن الأمر من تنفيذ شخص واحد.

اعتقال المشتبه بهم

وأضافت الوكالة الروسية تاس، أنه تم سماع دوي انفجار بالمدرسة الواقعة في مدينة قازان، وتم إطلاق النار على أحد الجناة ما أدى إلى وفاته في مسرح الحادث، فيما اعتُقل الثاني.

وقال مصدر في قوات الأمن لوكالة تاس: تمت تصفية المهاجم الثاني الذي استهدف مدرسة قازان وكان متحصناً في المبنى.

وبحسب وكالة روسيا اليوم، أظهرت لقطات مصورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عربات الطوارئ وهي مصطفة خارج المدرسة وأشخاص يركضون صوب المبنى، ولم يتضح على الفور الدافع وراء الهجوم.

بينما أظهرت لقطات أخرى نوافذ مهشمة وحطاماً متناثراً بالخارج.

إطلاق نار داخل مدرسة في أكبر المدن الإسلامية في روسيا 

مدينة قازان في روسيا

ويُذكر أن مدينة قازان، الواقعة في جنوب غرب البلاد، هي أحد أكبر المدن الإسلامية في روسيا، لذلك قد يحمل الحادث صبغة عنصرية.

 

 


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :