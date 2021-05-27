إغلاق عام مفاجئ في في أستراليا بسبب كورونا

المواطن- متابعة

قالت سلطات ولاية فيكتوريا في أستراليا، اليوم الخميس، إنها ستفرض إغلاق عام في سائر مدن الولاية، بما فيها ملبورن، ثاني كبرى مدن البلاد، وذلك في قرار مفاجيء للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس حكومة الولاية بالإنابة، جيمس ميرلينو، إن الإغلاق العام سيسري اعتبارا من منتصف ليل الخميس والجمعة لمدة سبعة أيام على الأقل.

ويبلغ عدد سكان ولاية فيكتوريا ستة ملايين نسمة، وقد صدرت الأوامر إليهم بوجوب ملازمة منازلهم وعدم مغادرتها إلا لقضاء الحاجات الضرورية، واتخذت السلطات هذا القرار بعدما تضاعف عدد الإصابات في بؤرة لتفشي كوفيد-19 بالولاية.

أستراليا كانت شبه خالية من كورونا

وسبق وأن قال رئيس الوزراء في أستراليا، سكوت موريسون، إن بلاده الآن شبه خالية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومع ذلك فقد قرر أنه ليس هناك حاجة إلى الاستعجال في فتح الحدود الدولية.

وأضاف موريسون: أؤكد لكم أننا لا نتعجل فتح الحدود، لن أخاطر بالطريقة التي نعيش بها في هذا البلد الذي يختلف كثيراً عن بقية العالم اليوم.

وكانت أستراليا قد أغلقت حدودها أمام جميع الأجانب وغير المقيمين في مارس 2020، ولم تسمح إلا بدخول عدد محدود من القادمين الدوليين في الأشهر الأخيرة، ولا سيما لمواطنيها العائدين من الخارج.

فيروس كورونا في أستراليا

ويُذكر أن عدد المصابين بكورونا في أستراليا وصل إلى 643,168 حالة، وتوفي 10,573 شخصًا بينما تعافى 626,259 شخصًا، وعلى الصعيد العالمي، وصلت عدد الحالات إلى 169,157,017 إصابة، وتوفي 3,514,149 شخصًا بينما تعافى 150,810,865 شخصًا.

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