إغلاق 74 منشأة في خميس مشيط وإتلاف أكثر من طن أغذية فاسدة

المواطن - حسن عسيري - أبها

نفذت بلدية خميس مشيط خلال الأسبوع الماضي 2147 زيارة تفتيشية تختص بأعمال الرقابة الصحية، حيث تم إغلاق 47 منشأة تجارية؛ وذلك لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا ومخالفة تجمع المتسوقين والعاملين ومخالفة الاشتراطات الصحية اللازم توفرها.

إجراءات وقائية:

وأوضح رئيس بلدية خميس مشيط، المهندس محمد بن ناجم الحويطي، أن هذه الجولات مستمرة بشكل يومي بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية والإجازات الرسمية، حرصًا من البلدية على ضمان تطبيق كافة المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، بالإضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات الصحية اللازمة ومراقبة الأغذية ومصادرها وسحب العينات لفحصها والتأكد من سلامتها في مختبر سلامة الأغذية التابع للبلدية، حيث بلغ ما تم فحصه 124 عينة.

جولات:

ونوه الحويطي إلى أن الفرق الرقابية تقوم بجولات واسعة النطاق لرصد المخالفات الصحية والإجراءات الاحترازية بالمحافظة، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين، وقد تم رصد 372 مخالفة صحية اتخذ حيالها كافة الإجراءات النظامية.

كما أشار الحويطي إلى أنه تم مصادرة وإتلاف نحو 1217 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى إزالة عدد من البسطات العشوائية والمخالفة بمواقع متفرقة في المحافظة، مؤكدًا حرص البلدية في متابعة جميع ما يتم عرضه من سلع غذائية والتأكد من سلامتها من خلال تكثيف أعمال الرقابة الصحية والميدانية، داعيًا الجميع للتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي اشتباه أو ممارسات غير سليمة من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

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