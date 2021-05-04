إغلاق 74 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في جدة

المواطن - جدة

أغلقت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، أمس الاثنين، 74 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية أثناء تنفيذ فرقها الرقابية على المنشآت التجارية، للتأكد من امتثالها الإرشادات والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

تنفيذ 4082 جولة ميدانية

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 4082 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 134 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

دعوة للإبلاغ عن المخالفات

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

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