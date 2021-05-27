إلغاء الاختصاص المكاني للصكوك العقارية الصادرة من مدينتي مكة والمدينة

المواطن - الرياض

وجه وزير العدل د. وليد الصمعاني بإلغاء الاختصاص المكاني للصكوك العقارية الصادرة من مدينتي “مكة المكرمة” و”المدينة المنورة” تسهيلاً على المستفيدين.

مزايا إلغاء الاختصاص المكاني للصكوك العقارية

ويأتي إلغاء الاختصاص المكاني تسهيلًا للمستفيدين، إذ يتيح لهم تنفيذ عمليات توثيق العقارات في أي مدينة لدى كتابات العدل أو الموثقين والموثقات المعتمدين دون الارتباط بمكان العقار، بالإضافة إلى إمكانية تنفيذها من خلال خدمة “الإفراغ العقاري الإلكتروني” عبر بوابة ناجز najiz.sa.

ضوابط إلغاء الاختصاص المكاني

ويحكم إلغاء الاختصاص المكاني ضوابط هي: أن يُطبق على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، ويقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن لكامل العقار، وأن تشتمل الصكوك على أرقام قطع وتكون واقعة في مخططات معتمدة، وألا تزيد المساحة على 10 آلاف متر مربع، وأن يكون أطراف العملية من المواطنين.

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