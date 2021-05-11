إلهان عمر: ضربات إسرائيل على مدنيي فلسطين عمل إرهابي

المواطن- متابعة

قالت العضوة في الكونغرس الأمريكي، إلهان عمر، إن الغارات الجوية الإسرائيلية التي تقتل المدنيين في قطاع غزة هي بمثابة عمل إرهابي.

Israeli air strikes killing civilians in Gaza is an act of terrorism. Palestinians deserve protection. Unlike Israel, missile defense programs, such as Iron Dome, don’t exist to protect Palestinian civilians. It’s unconscionable to not condemn these attacks on the week of Eid. https://t.co/vWWQfMqBkT — Ilhan Omar (@IlhanMN) May 10, 2021

الفلسطينيون يستحقون الحماية

وتابعت الأمريكية من أصل صومالي، في تغريدة لها عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلة: الغارات الجوية الإسرائيلية التي تقتل المدنيين في غزة هي عمل إرهابي، الفلسطينيون يستحقون الحماية.

وأضافت: على عكس إسرائيل، فإن برامج الدفاع الصاروخي، مثل القبة الحديدية، غير موجودة لحماية المدنيين الفلسطينيين، متابعة: من غير المعقول عدم إدانة هذه الهجمات في أسبوع العيد.

ضحايا القصف الإسرائيلي

وارتفعت صباح اليوم الثلاثاء، حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24 قتيلًا منهم 9 أطفال، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 103 إصابات، وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ 130 غارة على القطاع، بحسب موقع روسيا اليوم.

ويسود التوتر في المسجد الأقصى، منذ أمس الاثنين، تزامناً مع دعوات المستوطنين لتنفيذ اقتحامات اليوم في ذكرى ما يسمى توحيد القدس، ورغم أنه لا يزال هناك مصابون داخل الأقصى إلا أن القوات الإسرائيلية تمنع الطواقم الطبية من إخراجهم، بحسب موقع سكاي نيوز.

وقد صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلية مفاتيح المسجد الأقصى من حراس الأوقاف الإسلامية، وذلك مع تجدد المواجهات داخل ساحات المسجد والتي تم فيها استخدام القنابل المسيلة للدموع والصوتية وأطلقت عيارات مطاطية تجاه الفلسطينيين.

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