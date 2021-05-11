إيران تفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية

المواطن- متابعة

انطلقت عملية تسجيل أسماء الراغبين في الترشح لمنصب الرئاسة في الانتخابات في إيران، المقرر إجراؤها في 18 يونيو المقبل، صباح اليوم الثلاثاء، وتستمر عملية حتى السبت المقبل، في العاصمة الإيرانية طهران.

وتم فتح باب قبول طلبات الترشح تزامنًا مع الخلاف بين الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ومجلس صيانة الدستور المسؤول عن دراسة طلب المرشحين ومنح الأهلية لهم للترشح أو حجبها عنهم.

شروط الترشح للانتخابات الرئاسية

وقد رفض روحاني شروط الترشح التي أعلن عنها مجلس صيانة الدستور في إيران، الأسبوع الماضي، والتي تتمثل فيما يلي:

يقتصر الترشح على من تتراوح أعمارهم بين 40 و 75 عامًا.

أن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير على الأقل أو ما يعادلها.

خبرة إدارية لا تقل عن أربع سنوات.

سجل جنائي نظيف.

السماح بترشح وزراء وحكام الأقاليم والمحافظات ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها على مليوني نسمة.

السماح بترشح القادة العسكريين برتبة لواء كحد أدنى.

خلاف بين روحاني ومجلس صيانة الدستور

ورفض روحاني تلك الشروط، ووجه وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، بأن يكون معيار قبول طلب تسجيل المرشحين وفق القانون الحالي، مؤكدا أن أي تغيير في القوانين ينبغي أن يصدر عن البرلمان.

ومن جهة أخرى، دافع مجلس صيانة الدستور عن إعلانه الشروط الجديدة قائلًا إنها تأتي ضمن توصيات المرشد علي خامنئي التي تعود إلى عام 2016 حيث طلب من مجلس صيانة الدستور تحديد الشروط الواجب توافرها للترشح في الانتخابات الرئاسية وفقا لقانون الانتخابات والدستور.

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