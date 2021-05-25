إيرلندا تدرس طرد السفير الإسرائيلي من أراضيها 

المواطن- متابعة

يعتزم البرلمان في إيرلندا، هذا الأسبوع، التصويت على اقتراح بطرد السفير الإسرائيلي من أراضي البلاد؛ على خلفية الاتهام بارتكاب جرائم حرب خلال التصعيد الأخير مع الفلسطينيين.

وبحسب وكالة روسيا اليوم، فإن هناك 11 نائبًا من 4 أحزاب، قدموا اقتراح طرد السفير الأسبوع الماضي، وذلك قبيل سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

جرائم حرب وتطهير عرقي

ويتهم الاقتراح المذكور إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي وتوسيع المستوطنات بشكل غير قانوني، موضحة أن وجود السفير الإسرائيلي في إيرلندا لا يمكن الدفاع عنه في ظل هذه الظروف.

ولفت الاقتراح إلى أن أكثر من 60 طفلاً قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أن سبب التصعيد الأخير هو محاولة تنفيذ تطهير عرقي بحق 28 عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس.

وقف إطلاق النار

وكان وقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ بين إسرائيل وقطاع غزة منذ أيام، منهيًا بذلك الحرب التي استمرت 11 يومًا، والتي شهدت إطلاق مسلحي الفصائل المسلحة في غزة 4 آلاف صاروخ باتجاه إسرائيل وقيام الجيش الإسرائيلي بضرب 1500 هدف في غزة، وقُتل 243 شخصاً على الأقل، من بينهم أكثر من 100 امرأة وطفل في غزة، بحسب موقع BBC.

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