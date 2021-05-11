إيطاليا تسجن الأم الداعشية 4 سنوات

المواطن - متابعة

حكمت محكمة ميلانو شمالي إيطاليا اليوم الثلاثاء على المقاتلة الداعشية أليتشي برينيولي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة الإرهاب.

حيثيات الحكم على الأم الداعشية

وقالت مصادر قضائية إن الحكم، نص أيضًا على “منع برينيولي من ممارسة وظيفتها العامة لمدة 5 سنوات، لارتباطها بتنظيم إجرامي يهدف إلى ممارسة الإرهاب الدولي”، بينما كان المدعيان العامان قد طلبا حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات.

وذكرت المصادر أن القاضي حدد أيضًا مبلغ تعويض أولي قدره 5 آلاف يورو لكل طرف مدني في القضية، وترك حسم دفع التعويض للقاضي المدني.

وكانت المدعى عليها، المحتجزة في سجن بياتشينتسا شمالي البلاد، قد أدلت قبل صدور الحكم، بتصريحات عفوية تقول فيها: “أنا اليوم شخص مختلف ولا أريد أن أجعل أطفالي يعانون وأريد البقاء معهم إذا سمحتم لي بذلك”.

رحلة العائلة الداعشية

وكانت الإرهابية قد اعتقلت في 29 سبتمبر 2020 في سوريا، بعد أن هربت إليها مع زوجها وأطفالها، وقد بدأت رحلة هذه العائلة ذات الزوجة الإيطالية والزوج من أصل مغربي، مع أطفالهم الثلاثة ذوي الـ2، 4 و6 سنوات، في سبتمبر 2015، برحلة بالسيارة من إيطاليا إلى سوريا.

أظهرت التحقيقات أنه المرأة حاولت سحب والدتها وبقية أفراد أسرتها”، مبينة أن البحث عن برينيولي لم يتوقف إلا بعد التأكد من وجودها في مخيم الهول شمال سوريا الواقع تحت سيطرة الأكراد.

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