إيغالو يُعزز تقدم الشباب بهدف ثانٍ

المواطن - مروة نبيل

نجح المهاجم النيجيري أوديون إيغالو في تعزيز تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بهدف ثانٍ ضد الوحدة مع بداية أحداث الشوط الثاني.

إيغالو يسجل الهدف الثاني:

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الشباب ضد الوحدة بشكل سريع، وسجل إيغالو الهدف الثاني عند الدقيقة 54 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة مميزة.

وكان الشوط الأول من مباراة الشباب ضد الوحدة، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قد انتهى بتقدم الليوث بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

وقبل مباراة اليوم، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز وتعزيز مركزه، فيما يطمح فرسان مكة في خطف الثلاث نقاط والبقاء.

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