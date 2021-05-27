احذر زرقة الجلد تحت العينين قد تكون مؤشرًا لهذه الأمراض 

المواطن- متابعة

قالت أخصائية أمراض المناعة، الدكتورة كسينيا بوتشاروفا، إن زرقة الجلد تحت العينين أو ظهور هالة زرقاء، قد تشير إلى وجود مشكلات صحية في الجسم.

أسباب الإصابة بـ زرقة الجلد تحت العينين

وتابعت الطبيبة أن أسباب زرقة الجلد تحت العينين، قد تكون: قلة النوم، الإفراط بتناول الشاي والقهوة والتدخين ونمط الحياة والعمل الليلي، وكذلك العمل فترة طويلة على الكمبيوتر.

أمراض وراء الإصابة بالزرقة تحت العينين

وبحسب موقع روسيا اليوم، قد يكون السبب وراء ذلك نقص إمداد الأنسجة بالأكسجين اللازم، كما قد يكمن السبب في نقص العناصر المعدنية الضرورية للجسم.

وتابعت: قد تكون هذه الهالة مرتبطة بأمراض الكبد أو الكلى، ما يتطلب استشارة الطبيب المختص لتشخيص سبب ظهورها، مضيفة أن الجلد في منطقة العينين رقيق جدا ومع التقدم بالعمر يصبح رقيقا أكثر.

وأردفت: يجب التأكد من المشكلات الصحية المسببة لظهور هذه الهالة، سواء كان ذلك فقر الدم أو نقص العناصر المعدنية أو الإصابة بأمراض الكلى والكبد والقلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي.

شارك الخبر







شارك الخبر