استخدامات لن تتخيلها لـ المشروبات الغازية!

المواطن - متابعة

تعتبر المشروبات الغازية الأكثر انتشارًا بين الكبار والأطفال، فيما يشدد خبراء التغذية عن ضرورة الابتعاد عن تناولها خاصة الغامقة منها، حيث تسبب أمراضًا عديدة، ولكن لا يمنع التشديد على عدم تناولها، من استخدامها بطرق مختلفة وغير مألوفة للاستفادة منها على سبيل المثال في تنظيف المنزل.

استخدامات للمشروبات الغازية:

وذكر موقع نوترشن بلانت 8 استخدامات للمشروبات الغازية، وهي:

1- تنظيف المرحاض، وذلك من خلال رش لترين من المشروبات الغازية الغامقة اللون وتركها لمدة ساعة، تساعد في إذابة الأوساخ والبقع.

2- تنظيف فرن البوتاجاز، بحيث تقومي بوضع هذا المشروب وتركه طوال الليل، وفي الصباح، يكفي أن تفرك قليلًا وستلاحظ الفرق.

3- إزالة بقع الغلاية الكهربائية، بعد ملئها وغليها وستكتشف أن كل البقع الموجودة داخلها أزيلت.

4- يمكن للمشروب الغازي أن يجعل العملات القديمة تبدو وكأنها جديدة.

5- طرد الحشرات المنزلية، فقط قومي بوضع كوب من المشروب الغازي على الأرض بالقرب من باب المنزل.

6- يزيل الصدأ.

7- تلميع المجوهرات، ولكن لا ينصح باستخدامه للمجوهرات الثمينة.

8- تنظيف أرضية البيت والحمامات، من خلال سكب بعض من المشروبات الغازية على البقع المزعجة، وتركها لبضع دقائق، ثم تنظيفها كالمعتاد.

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