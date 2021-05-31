استشارية: فحص ما قبل الزواج لا يغطي كل الأمراض الوراثية

المواطن - الرياض

أكدت الدكتورة نورة الضعيان، استشاري وأستاذ مساعد الأمراض الوراثية، أن كثيرًا من السعوديين المتزوجين من أقاربهم رغم التحذيرات الطبية يقومون بعمل فحوصات في أوروبا للتأكد من خلو الجنين من الأمراض من أجل اتخاذ قرار استكمال الحمل من عدمه.

د. نورة الضعيان – استشاري وأستاذ مساعد الأمراض الوراثية:

فحص ما قبل الزواج لا يغطي كل الأمراض الوراثية التي يمكن أن تظهر بسبب زواج الأقارب #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/0NuHKqMfh5 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 30, 2021

منع الزواج:

وقالت الضعيان في حوارها إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أمس الأحد: إنه إذا كانت نتيجة الفحص غير متطابقة بين راغبي الزواج يجب أن يُمنع إتمام الزواج من أجل أجيال صحية.

أمراض وراثية:

وتابعت الاستشارية: أن الزواج البعيد عن الأمراض بعيد عن الأقارب، مشددةً على أن فحص ما قبل الزواج لا يغطي كل الأمراض الوراثية التي يمكن أن تظهر بسبب زواج الأقارب.

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