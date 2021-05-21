استشارية: لا تقبلوا الأطفال لأنهم سبب نقل كورونا في الفترة الأخيرة

المواطن - الرياض

أكدت الدكتورة حوراء البيات، استشاري أمراض معدية بمدينة الملك سعود الطبية، أن الأطفال أصبحوا ناقلين لفيروس كورونا في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، محذرة من تقبيل الأطفال ومصافحتهم.

فيديو | استشارية أمراض معدية: ننصح بعدم تقبيل الأطفال ومصافحتهم لأنهم سبب في نقل فيروس #كورونا في الفترة الأخيرة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/ndKINkGnpu — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 21, 2021

الحرارة وكورونا:

وقالت البيات في مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، اليوم الجمعة: إن ارتفاع درجات الحرارة لا تؤثر على هبوط منحنى الإصابات بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الصيف الماضي شهد المنحنى ارتفاع في أعداد الإصابات في يوليو وأغسطس، لذلك لا يجب التعويل على المواسم والطقس.

صعود المحنى:

وتابعت استشاري الأمراض المعدية أن صعود منحنى أيام عيد الفطر لن يستمر سوى أسبوعين، إذا التزم الجميع بالإجراءات الاحترازية في الأيام المقبلة وأخذ لقاح كورونا، مشددةً على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي والابتعاد عن كثرة الزيارة والتجمعات العائلية الكبيرة والمحافظة على مسافة آمنة بما يقارب مترين وعدم المصافحة.

ولفتت إلى أنه إذا كان الشخص ذا مناعة منخفضة أو من ذوي الأمراض المزمنة فيفضل مكالمة من يريد بالفيديو بديلًا عن المقابلات، خاصة مع إقبال فترة الإجازة الصيفية لمنع انتشار فيروس كورونا.

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