استفتاء مثير للجدل بعد تأهل الهلال وإقصاء الأهلي

المواطن - محمد سمعه

نشر الإعلامي سعود الصرامي المتحدث السابق باسم نادي النصر، استفتاءً أثار الجدل وذلك بعد إقصاء الأهلي وتأهل الهلال لدور الـ16 بـ دوري أبطال آسيا.

وغرد الصرامي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “التاريخ الرياضي يحفظ لـ الأهلي الشقيق بأنه قدم تضحيات جسامًا لـ الهلال، فكانت صفقة التعاقد مع البرازيلي ريفيلينو والتعادل مع الدحيل الأكثر شهرة، فأيهما أكثر تأثيرًا بـ مسيرة الهلال”.

انتقادات حادة لـ هيثم عسيري

وكان اللاعب الشاب هيثم عسيري مهاجم الأهلي تعرض لانتقادات وذلك بسبب عدم تمريره الكرة للاعب عبدالرحمن غريب بمباراة الدحيل القطري.

وكان هيثم عسيري شبه انفرد بـ حارس مرمى الدحيل وكان عبدالرحمن غريب في موقف أفضل منه لإحراز هدف لكن الأول سدد الكرة، وحرم الأهلي من فرصة إحراز هدف الفوز في شباك الدحيل للصعود إلى دور الـ16 بـ دوري أبطال آسيا.

التعادل كلف الأهلي توديع البطولة

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