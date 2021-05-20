افتتاح أول فنادق نيوم بحلول نهاية 2022

المواطن - الرياض

كشف رئيس قطاع السياحة في نيوم عن موعد افتتاح أول فنادق نيوم ومسيرة العمل باقي المشروعات السياحية استعدادًا لاستقبال ضيوف نيوم للاستمتاع بتجربة فريدة من الرفاهية.

ووفقًا لحساب مشروعات السعودية قال رئيس قطاع السياحة : نعمل على افتتاح أولى فنادق نيوم بحلول نهاية عام 2022، كما سنفتتح ما يصل إلى 15 فندقًا سنويًا في الفترة ما بين 2023 و2025.

فنادق نيوم

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعلن في وقت سابق عن إطلاق مشروع مدينة “ذا لاين” في نيوم الذي يعد نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلًا، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وستضم مدينة “ذا لاين” مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابةً مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.

وستعمل “ذا لاين” على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م.

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