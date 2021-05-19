الأردن يحبط عملية تهريب مليون حبة كبتاغون من سوريا

المواطن- متابعة

قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة في الأردن، إن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، اليوم الأربعاء، على إحدى واجهاتها، محاولة تهريب أسلحة وكمية كبيرة من المخدرات من خلال تسلل 11 شخصاً من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية في محاولة تعد الأكبر منذ شهور.

أسلحة وكبتاغون

وأضاف أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين وإلقاء القبض عليهم، وتراجع 6 أشخاص إلى داخل العمق السوري.

وبين المصدر أنه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الأسلحة، و(1,307,665) حبة كبتاغون و(2100) حبة لاريكا، وتحويلها إلى الجهات المختصة، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات.

الأردن يتوعد

وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أحبطت منذ بدء العام الجاري العديد من محاولات التسلل والتهريب على مختلف واجهاتها الحدودية، من خلال توظيفها لكافة العناصر البشرية والتكنولوجية المتطورة والقادرة على ضبط الحدود والسيطرة عليها.

وتوعدت القوات المسلحة هؤلاء العناصر قائلة إنها ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

كما نقلت المعلومات مقتل 3 أشخاص أثناء إحباط الجيش العملية التي تتضمن تهريب كميات كبيرة من أسلحة ومخدرات على الحدود السورية.

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