الأهلي المصري بطلًا لـ كأس السوبر الإفريقي

المواطن - محمد سمعه

تُوج فريق الأهلي المصري- قبل قليل- بلقب كأس السوبر الإفريقي، وذلك بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بنتيجة هدفين دون رد.

أحداث مباراة الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بأداء هادئ من قبل الفريقين، حيث سنحت بعض الفرص الخطيرة لفريق نهضة بركان، بالإضافة لفرص خطيرة من قبل الأهلي.

وواصل حسين الشحات إهدار الفرص للنادي الأهلي، لينتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبالشوط الثاني من المباراة، نجح محمد شريف في افتتاح التسجيل للمارد الأحمر بالدقيقة الـ56 لتسكن الكرة أقصى يمين حارس نادي نهضة بركان.

واستمر الأهلي المصري ضاغطًا بقوة بحثًا عن إحراز الهدف الثاني في المباراة.

الأهلي يُهدر فرصتين بعد الهدفين:

ونجح الأهلي في إضافة الهدف الثاني عبر المهاجم صلاح محسن بالدقيقة الـ82 بعد تمريرة متقنة من اللاعب طاهر محمد طاهر.

وبعد ذلك مرر اللاعب محمود كهربا الكرة لـ محمد مجدي أفشة الذي أهدر فرصة إحراز الهدف الثالث لـ الأهلي.

وسنحت فرصة للاعب صلاح محسن لإضافة الهدف الثاني له والثالث لـ الأهلي ولكنها ارتطمت بالعارضة، ليُنهي بعدها الحكم الجزائري مصطفى غربال المباراة معلنًا فوز الأهلي بلقب كأس السوبر الإفريقي.

وتمكن الأهلي المصري من الفوز بلقب كأس السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه، بعد أشهر من تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن مباراة الأهلي ونهضة بركان أُقيمت على ملعب جاسم بن حمد ملعب نادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.

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