الأهلي المصري لـ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري، في التأهل إلى دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بعد التعادل إيابًا في دور الثمانية بهدف لكل فريق.

أحداث مباراة الأهلي المصري وصن داونز:

وبدأ المارد الأحمر، المباراة ضاغطًا بكل قوة، وذلك سعيًا لإحراز الهدف الأول، حتى نجح المدافع ياسر إبراهيم في إحراز الهدف الأول لـ الأهلي بالدقيقة العاشرة من ضربة رأسية.

وظل المارد الأحمر يضغط بكل قوته لإضافة الهدف الثاني، ولكن بطل إفريقيا 2020 تراجع للخطوط الخلفية، مما أعطى الفرصة لفريق صن داونز لإحراز هدف التعادل.

وبالفعل، تمكن صن داونز من إحراز هدف التعادل في شباك محمد الشناوي حارس الأهلي المصري بالدقيقة الثلاثين من عمر الشوط الأول من ضربة رأسية سجلها اللاعب موسى ليبوسا مدافع فريق صن داونز.

ورغم الضغط المتواصل هجوميًّا، من قبل لاعبي صن داونز لكن النادي الأهلي تمكن من إنهاء الشوط الأول متعادلًا بهدف لكل فريق.

وبالشوط الثاني، من عمر المباراة، تراجع الأهلي دفاعيًّا مما منح الفرصة لفريق صن داونز للبحث عن إحراز الهدف الثاني.

وتمكن شالوليلي من إحراز الهدف الثاني لـ صن داونز بشباك الأهلي المصري، لكن الحكم الزامبي جياني سيكازوي ألغى الهدف بداعي وجود لمسة يد على لاعب صن داونز.

التعادل يعبر بـ الأهلي لدور الـ4:

ولم يحدث أي جديد في المباراة، لتنتهي المباراة بالتعادل بين الأهلي المصري وصن داونز بهدف لكل فريق، مستفيدًا من فوزه ذهابًا في القاهرة بثنائية دون رد، ليصل الأهلي إلى دور نصف النهائي.

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