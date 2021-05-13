الأهلي يتفوق على القادسية بالدور الثاني

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مستوى مميزًا ضد القادسية، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي ضد القادسية في الدور الثاني:

ولعب الفريقان 7 مباريات في الدور الثاني، وشهدت تفوقًا كبيرًا للاعبي الراقي؛ ما يمنحهم دافعًا معنويًّا لتحقيق الفوز في مباراة الغد، والتقدم في جدول ترتيب الدوري.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفوز على نظيره القادسية 6 مرات في الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين، مقابل فوز وحيد للفريق القدساوي.

وشهدت مباريات الأهلي ضد القادسية في الدور الثاني تسجيل 23 هدفًا، 15 منهم للفريق الأول لكرة القدم بالراقي، مقابل 8 أهداف أحرزهم لاعبي الفريق القدساوي، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن يلعب الراقي ضد القادسية على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الراقي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

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