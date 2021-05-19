الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد الشناوي

المواطن - مروة نبيل

حسم النادي الأهلي المصري موقفه من رحيل حارس الفريق الأول، محمد الشناوي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد ارتباط اسمه بالانضمام إلى صفوف النصر.

الأهلي يتمسك باستمرار محمد الشناوي

وأكدت تقارير صحافية مصرية مؤخرًا وجود مفاوضات بين الشناوي ومسؤولي نادي النصر، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، الأمر الذي أسعد جماهير العالمي، حيث تفاعلت مع احتمالية ضمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق مصدر مطلع في جهاز الكرة بالنادي الأهلي قائلًا: “محمد الشناوي غير مطروح للبيع مهما كانت الإغراءات المالية لبيع اللاعب، كما لدى الحارس نفسه قناعات ورغبة قوية بالبقاء مع القلعة الحمراء، وعدم الرحيل سواء للعب في الخليج أو أوروبا”.

وتابع: “محمد الشناوي يحصل على تقدير قوي داخل صفوف الفريق، ويعتبر قائدًا حقيقيًا داخل وخارج الفريق ومن المستحيل الموافقة على بيعه، كما لم نتلق أي عرض خيالي خاصة أن قرار الأهلي واضح وهو عدم بيع الحارس لصعوبة تعويضه”.

وأضاف المصدر الأهلاوي خلال تصريحاته لموقع “أهلي نيوز”: “أي عرض يأتي لحارس الفريق الشناوي سيكون مرفوضًا، في ظل رغبة اللاعب في البقاء وأيضًا رغبة النادي الأهلي بشدة في استمراره”.

اختراق حساب الشناوي يُثير الجدل

وفي الوقت الذي انتشرت فيه أنباء المفاوضات، نشر حساب محمد الشناوي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تغريدة بالأمس، جاء فيها: “نادي النصر”، قبل أن يؤكد تعرض حسابه للاختراق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويمتد عقد محمد الشناوي صاحب الـ32 عامًا مع النادي الأهلي حتى موسم 2024/ 2025، وشارك معه في 28 مباراة بجميع البطولات هذا الموسم، واهتزت شباكه 18 مرة، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 7 مرات.

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