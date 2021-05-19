الأهلي يفقد ساريتش 7 أيام

المواطن - مروة نبيل

تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، البوسني ألفيس ساريتش عن مباراة الهلال اليوم، بسبب معاناته من الإصابة.

الإصابة تبعد ساريتش

ويُعاني ساريتش من تمدد في العضلة الخلفية ويحتاج لفترة من 4 إلى 7 أيام للتعافي من الإصابة، حيث لن يتمكن من المشاركة أمام أبها أيضًا، على أن يكون جاهزًا لمواجهة الاتفاق في الجولة الأخيرة.

وقام طبيب النادي الأهلي بإرسال الأشعة الخاصة باللاعب البوسني إلى الجراح الذي قام بإجراء العملية له من أجل الاطمئنان عن وضع الإصابة، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وكان ساريتش قد غاب فترة طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها نهاية الموسم الماضي بالرباط الصليبي، وعاد إلى تمثيل الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد تسجيل اسمه في اللحظات الأخيرة.

الهلال ضد الأهلي

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الأهلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يقع الراقي في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

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