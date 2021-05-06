الأهلي يُعاني بالدور الثاني من دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تراجع النتائج خلال منافسات الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي يُعاني

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 10 مباريات حتى الآن في الدور الثاني، واكتفى بحصد 6 نقاط من أصل 30 نقطة متاحة، حيث فاز مرة وتعادل 3 مرات، وخسر في 6 مواجهات.

ولم يظهر الراقي بالشكل المتوقع سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تمكن من تسجيل 14 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 23 هدفًا في الدور الثاني.

الراقي يواجه التعاون غدًا

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره التعاون، مساء يوم غد الجمعة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الراقي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة من 25 مباراة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الرابع بـ41 نقطة.

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