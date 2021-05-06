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الأهلي يُعاني بالدور الثاني من دوري محمد بن سلمان
قبل مباراته ضد التعاون

الأهلي يُعاني بالدور الثاني من دوري محمد بن سلمان

2021/05/06
الساعة 3:06 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الأهلي يُعاني بالدور الثاني من دوري محمد بن سلمان فريق الأهلي - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تراجع النتائج خلال منافسات الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي يُعاني

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 10 مباريات حتى الآن في الدور الثاني، واكتفى بحصد 6 نقاط من أصل 30 نقطة متاحة، حيث فاز مرة وتعادل 3 مرات، وخسر في 6 مواجهات.

ولم يظهر الراقي بالشكل المتوقع سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تمكن من تسجيل 14 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 23 هدفًا في الدور الثاني.

دوري محمد بن سلمان
لاعبو الراقي – المصدر spl

الراقي يواجه التعاون غدًا

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره التعاون، مساء يوم غد الجمعة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الراقي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة من 25 مباراة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الرابع بـ41 نقطة.

الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر @ALAHLI_FC


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