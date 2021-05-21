الإصابة تبعد هازارد عن مباراة فياريال

المواطن - مروة نبيل

أعلن مدرب المرينغي، الفرنسي زين الدين زيدان عن غياب لاعبه البلجيكي إيدين هازارد عن مباراة ريال مدريد ضد فياريال المقبلة.

هازارد يغيب للإصابة

وتحدث زيدان عن النجم البلجيكي في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة ريال مدريد ضد فياريال، اليوم الجمعة، قائلًا: “إصابة هازارد؟ إنه يعاني من شيء ما، لكن الأمر بسيط”.

وأضاف المدرب الفرنسي خلال تصريحاته بشأن النجم البليجيكي: “لا نريد المخاطرة ومشاركة هازارد في المباراة، لذا فإنه لن يكون متواجدًا معنا أمام فياريال”.

وعانى هازارد صاحب الـ30 عامًا، من إصابات عديدة منذ الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد صيف عام 2019، وغاب عنه في مباريات حاسمة، الأمر الذي تسبب في غضب الجماهير خاصة أنها كانت تعول عليه كثيرًا.

ريال مدريد ضد فياريال

ويلعب ريال مدريد ضد فياريال على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ38 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ويطمح المرينغي لتحقيق الفوز وتعثر أتلتيكو مدريد لخطف لقب الليغا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 81 نقطة، وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر، فيما يقع فياريال في المركز السابع برصيد 58 نقطة.

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