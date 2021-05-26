الإمارات: تطعيم كورونا إلزامي لحضور جميع الفعاليات والمناسبات

المواطن - متابعة

قالت الإمارات إن التطعيمات ضد فيروس كورونا كوفيد-19، ستكون إلزامية لمن يحضرون جميع الفعاليات اعتباراً من السادس من يونيو، وذلك في وقت تنفذ البلاد حملة تطعيم تعد واحدة من أسرع الحملات في العالم.

جميع الفعاليات:

وقالت فريدة الحوسني، المتحدثة باسم وزارة الصحة مساء أمس الثلاثاء، إن الأمر ينطبق على جميع الفعاليات والمعارض والنشاطات والمناسبات بما في ذلك الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية.

وأضافت أنه يجب على الحضور أيضاً إبراز نتيجة فحص سلبية لكوفيد-19، خلال مدة أقصاها 48 ساعة قبل موعد المناسبة.

التطعيمات ضرورية:

وفي الأسبوع الماضي، قالت دبي إحدى الإمارات السبع في دولة الإمارات، إن التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد ضرورية للمشاركة في الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية والأنشطة الترفيهية وحفلات الزفاف، على ألا يتجاوز عدد الحاضرين مئة شخص.

وأكدت الإمارات أنه تم تطعيم ما يزيد عن نسبة 78.11% من إجمالي الفئات المؤهلة، وهم الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 16 عاما، كما تم تطعيم ما نسبته 84.59% من فئة كبار السن البالغة أعمارهم 60 عاماً فما فوق، دون تحديد ما إذا كانوا قد حصلوا على جرعتين أم جرعة واحدة.

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