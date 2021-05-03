الاتحاد الأوروبي يقيم استخدام لقاح فايزر للأطفال

المواطن - الرياض

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لقاح فايزر للأطفال

وكانت شركة فايزر أعلنت الشهر الماضي أنها تقدمت للحصول على الموافقة الأوروبية لمنح اللقاح للفئة العمرية بين 12 إلى 15 عامًا.

وبحسب العربية نت قد تكون هذه أول موافقة على إعطاء لقاح ضد فيروس كورونا للأطفال، حيث من المتوقع أن تتم في وقت مبكر من شهر يونيو.

وقدمت الشركة بالفعل جرعة معدلة من اللقاح للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر، للموافقة عليها في الولايات المتحدة.

تستغرق العملية عادةً بضعة أسابيع، وفي حال الموافقة، يمكن إعطاء اللقاحات الأولى للأطفال في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يونيو.

وقال أوغور شاهين، مؤسس شركة BioNTech الألمانية التي طورت لقاح Pfizer، لمجلة Der Spiegel: “يمكن للأشياء أن تتحرك بسرعة كبيرة الآن”.

النتائج مبشرة

وأضاف البروفيسور شاهين، أن دراسات الاختبار الأمريكية أظهرت أن اللقاح كان جيد التحمل لدى الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر، ونتج عنه استجابة عالية من الأجسام المضادة، مما يوفر حماية جيدة من Covid-19.

يذكر أنه سيتم تقييم النتائج الأولية لاستخدام اللقاح في الفئة العمرية من 5 إلى 12 عامًا، في يوليو المقبل وفي سبتمبر 2021 سيتم تقييم الاستخدام للأطفال من ستة أشهر إلى أربع سنوات.

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