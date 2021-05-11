الاتحاد يبدأ البحث عن خليفة كاريلي

المواطن - مروة نبيل

بدأت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، في البحث عن مدير فني بديل؛ تحسبًا لرحيل مدربه البرازيلي فابيو كاريلي بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

كاريلي قد يرحل عن الاتحاد:

ولم يحسم كاريلي بعد مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ما دفع الإدارة للبحث عن مدرب بديل، كما أنها تُفضل المدرسة الأوروبية، حيث ترغب الإدارة التعامل مع مدرب برتغالي أو روماني، وذلك وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

وتنقسم الآراء في إدارة الاتحاد بشأن كاريلي، حيث يرى البعض ضرورة التمسك به وتجديد عقده، فيما طالب البعض الآخر بالتعاقد مع مدرب آخر يُناسب وضع الفريق الجديد بعد تحسنه بدنيًّا وفنيًّا، لذلك لم يُفعل النادي بند تجديد العقد تلقائيًّا الذي انتهى في إبريل.

وأجرى نادي الاتحاد اتصالاته مع بعض الوكلاء من أجل البحث عن مدرب أجنبي جديد؛ حال قرر كاريلي الرحيل بنهاية منافسات هذا الموسم، وحددت الإدارة شرطًا هامًّا وهو عدم تجاوز الراتب السنوي لحاجز الـ2.5 مليون يورو.

الاتحاد هذا الموسم:

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز مع المدرب البرازيلي، حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما كان يُصارع على البقاء في المواسم الأخيرة.

على الجانب الآخر، تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية”، وتأهل إلى المباراة النهائية؛ وسيواجه الرجاء البيضاوي المغربي في شهر أغسطس المقبل.

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