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الاتحاد يفقد فهد المولد 10 أيام
بعد إصابته أمام الرائد

الاتحاد يفقد فهد المولد 10 أيام

2021/05/12
الساعة 6:03 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الاتحاد يفقد فهد المولد 10 أيام المولد - المصدر @ittihad
المواطن - مروة نبيل

تأكد غياب النجم فهد المولد عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

الإصابة تبعد فهد المولد

وأعلن نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إجراء فهد المولد لفحوصات طبية على موضع إصابته في الركبة، وأظهرت حاجته إلى برنامج علاجي لمدة 10 أيام.

فهد المولد
المولد – المصدر @ittihad

وكان فهد المولد قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الرائد، يوم السبت الماضي، في المباراة الودية التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويغيب بذلك فهد المولد عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مباراتي ضمك وأبها، على أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد ذلك، لتحدد جاهزيته من الناحية الفنية والبدنية.

 

فهد المولد
المولد – المصدر spl

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، يوم السبت المقبل، ثم يُلاقي أبها، يوم 20 من مايو الجاري، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، فيما يقع ضمك في المركز الـ14 برصيد 28 نقطة.

الاتحاد
فريق الاتحاد – المصدر spl


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