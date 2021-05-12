الاتحاد يفقد فهد المولد 10 أيام

المواطن - مروة نبيل

تأكد غياب النجم فهد المولد عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

الإصابة تبعد فهد المولد

وأعلن نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إجراء فهد المولد لفحوصات طبية على موضع إصابته في الركبة، وأظهرت حاجته إلى برنامج علاجي لمدة 10 أيام.

وكان فهد المولد قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الرائد، يوم السبت الماضي، في المباراة الودية التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويغيب بذلك فهد المولد عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مباراتي ضمك وأبها، على أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد ذلك، لتحدد جاهزيته من الناحية الفنية والبدنية.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، يوم السبت المقبل، ثم يُلاقي أبها، يوم 20 من مايو الجاري، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، فيما يقع ضمك في المركز الـ14 برصيد 28 نقطة.

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