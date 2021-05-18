الاتحاد يواصل تدريباته والجبرين يغيب

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بقيادة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي، مساء اليوم الثلاثاء، استعداداته لمباراة أبها المقبلة.

الاتحاد يواصل تحضيراته:

ونوع الجهاز الفني بقيادة كاريلي تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالتركيز على الجوانب اللياقية والمهارية، وسط متابعة إدارية لتحفيز اللاعبين على تقديم الأفضل وتحقيق الفوز.

وعلى الجانب الآخر، حصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عبدالعزيز الجبرين على إذن من الجهاز الفني، لمغادرة معسكر العميد، نظرًا لظرف عائلي خاص.

العميد في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره أبها، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح لتحقيق الفوز بعد تعثره بالتعادل ضد ضمك.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل العميد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 47 نقطة، بالتساوي مع التعاون الثالث، فيما يقع أبها في المركز الـ12 برصيد 34 نقطة.

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