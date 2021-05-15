التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا على الرائد

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الرائد ضد التعاون ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم سكري القصيم بهدف دون رد.

الرائد ضد التعاون

وبدأت مباراة الرائد ضد التعاون المقامة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة بشكل سريع، وسط محاولات قوية من الفريقين لتسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في خطف الثلاث نقاط.

وظل التعادل السلبي مخيمًا على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 45، قبل أن ينجح سميحان النابت في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم سكري القصيم بهدف نظيف.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع سكري القصيم في المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

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