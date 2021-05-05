التوأم السيامي اليمني يوسف وياسين في الحرس الوطني لدراسة عملية فصلهما

المواطن - الرياض

وصل التوأم السيامي اليمني يوسف وياسين إلى الشؤون الصحية لوزارة الحرس الوطني لإجراء الفحوصات الطبية، ودراسة حالتهما للنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

توجيهات الملك سلمان:

وأوضح الحساب الرسمي لوزارة الحرس الوطني على موقع تويتر، أن ذلك يأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ووصل التوأم السيامي اليمني يوسف وياسين برفقة والديهما إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض اليوم قادمًا من مدينة المكلا بحضرموت عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي، بمساندة من قوات تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.

نقل التوأم السيامي:

ونُقل التوأم السيامي فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

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