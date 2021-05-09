الجبلي الأكثر صناعة للأهداف بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُقدم يوسف الجبلي مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

يوسف الجبلي الأكثر صناعة للأهداف

وأشار حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن يوسف الجبلي الأكثر صناعة للأهداف في البطولة حتى الآن، حيث قدم 9 تمريرات حاسمة.

وقام 3 لاعبين بصناعة 8 أهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الآن، وهم؛ نجم نادي الهلال، عبدالله الحمدان، نجم فريق الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا، ونجم أبها، التونسي الدولي سعد بقير.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

وجاء ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ51 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب، ثم الاتحاد في المركز الثالث برصيد 48 نقطة، يليه التعاون بـ46 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الخامس برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتفاق والفتح، ثم الرائد برصيد 35 نقطة، متساويًا مع الأهلي، يليه القادسية وأبها برصيد 34 نقطة.

ويقع الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 33 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الباطن، ثم ضمك بـ28 نقطة، ويحتل الوحدة المركز الـ15 برصيد 27 نقطة، فيما يتذيل العين جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة.

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