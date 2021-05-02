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يوسف الجبلي يخطف الأنظار بدوري محمد بن سلمان
ظهر بشكل مميز مع الباطن

يوسف الجبلي يخطف الأنظار بدوري محمد بن سلمان

2021/05/02
الساعة 10:47 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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يوسف الجبلي يخطف الأنظار بدوري محمد بن سلمان يوسف الجبلي
المواطن - مروة نبيل

ظهر يوسف الجبلي بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يوسف الجبلي الأكثر تنفيذًا للعرضيات:

وأشار حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن يوسف الجبلي أكثر من نفذ عرضيات في المسابقة حتى الآن، حيث إنه قام بـ171 عرضية.

ويحتل نجم فريق الشباب، إيفر بانيغا المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين تنفيذًا للعرضيات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ140 عرضية، يليه نجم نادي أبها، التونسي سعد بقير بـ135 عرضية، ثم نجم الفيصلي، محمد القاسم بـ131 عرضية.

بانيغا
بانيغا – المصدر spl

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء ترتيب دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ48 نقطة من 25 مباراة، بالتساوي مع الشباب، ثم الاتحاد في المركز الثالث برصيد 46 نقطة من 26 مواجهة، وبفارق 5 نقاط عن التعاون.

الهلال
فريق الهلال – المصدر spl

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الخامس برصيد 38 نقطة بالتساوي مع الفتح، ثم النصر بـ36 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد والأهلي، وحل القادسية عاشرًا بـ34 نقطة، متساويًا مع أبها.

دوري محمد بن سلمان
لاعبو الأهلي – المصدر spl

ويقع الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 33 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الباطن، ثم ضمك بـ28 نقطة، ويحتل الوحدة المركز الـ15 برصيد 27 نقطة، فيما يتذيل العين جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة.


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