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الجماهير تُزين المدرجات في الجولة المقبلة
وسط إجراءات احترازية

الجماهير تُزين المدرجات في الجولة المقبلة

2021/05/17
الساعة 11:14 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الجماهير تُزين المدرجات في الجولة المقبلة جماهير الكرة في ملعب الجوهرة المشعة
المواطن - مروة نبيل

تشهد الأيام المقبلة عودة الجماهير إلى المدرجات بما لا يزيد عن 40% من سعة الملاعب أو المنشآت الرياضية، وذلك وفقًا للبروتوكول الصادر من وزارة الرياضة.

عودة الجماهير بإجراءات احترازية:

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت عن حضور الجماهير المحصنين للمباريات بنسبة 40% من الطاقة الاستيعابية للملاعب بداية من 17 مايو الجاري، بناء على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

وأصدرت وزارة الرياضة البروتوكول الخاص بدخول الجمهور إلى الملاعب والمنشآت الرياضية، والفئات المسموح لها بالدخول، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب جائحة كورونا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ووجه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الاتحادات والأندية الرياضية والجهات المعنية في القطاع الرياضي، باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، لتسهيل دخول الجماهير، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

جماهير الشباب
جمهور الشباب – المصدر @SPL

الجولة المقبلة تشهد حضورًا جماهيريًّا:

ومن المقرر أن تشهد منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حضور الجمهور في المدرجات وسط إجراءات احترازية، الأمر الذي أسعد مشجعو الأندية في ظل المنافسة القوية خلال الجولات الأخيرة من المسابقة.

ونشر حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لجماهير الأندية في المدرجات، وأكد انتظارهم في الجولات المتبقية، وحفزهم على الحضور واتباع الإجراءات لعودة آمنة.

جمهور الاتحاد
جمهور الاتحاد – المصدر @SPL

ويطمح لاعبو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أن يكون عودة الجماهير مساعدًا لهم على التألق وتحقيق الفوز في جولات الحسم سواء لتحقيق اللقب أو حصد مركز متقدم، أو الهروب من شبح الهبوط.

وقبل عودة الجماهير إلى المدرجات، اشتعلت المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يتصدر الهلال بـ52 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الشباب، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

عودة الجماهير
جمهور الهلال – المصدر @SPL


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