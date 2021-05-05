الحزم يستهدف التعاقد مع مدرب النصر

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي الحزم للتعاقد مع جهاز فني مميز لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الحزم يسعى للتعاقد مع هيلدر

وأكد مصدر خاص لـ”الرياضية”، أن إدارة نادي الحزم فتحت مفاوضاتها مع مدرب النصر السابق، البرتغالي هيلدر كريستوفاو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل بعد التأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رسميًا.

وسبق أن تولى هيلدر تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مؤقت عام 2018، بعد إقالة المدير الفني الأوروغوياني دانيال كارينيو، واستمر في قيادة العالمي حتى تم التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا في 10 يناير 2019.

الفريق في دوري الدرجة الأولى

وتألق الحزم بشكل لافت خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، لينجح في حصد أولى بطاقات التأهل إلى دوري المحترفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى برصيد 83 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه الفيحاء، ثم الجبلين ثالثًا بـ69 نقطة.

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