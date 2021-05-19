الحضور الجماهيري يزين مدرجات ملعب مباراة الباطن والاتفاق

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

زيّن الحضور الجماهيري مدرجات ملعب نادي الباطن، الذي يستقبل حاليًا مباراة الباطن والاتفاق ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حضور الجماهير بنسبة 40%

وأعلنت وزارة الرياضة عن حضور الجماهير المحصنين للمباريات بنسبة 40% من الطاقة الاستيعابية للملاعب، بعد موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

وتم طرح تذاكر إلكترونية لمباريات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر 3 منصات مختلفة.

السماوي يبحث عن الفوز المنقذ

ويسعى الفريق السماوي صاحب المركز الثالث عشر إلى الفوز وذلك للابتعاد عن خطر الهبوط، حيث يملك الفريق السماوي 30 نقطة في المركز الثالث عشر بينما يتواجد نادي الاتفاق بالمركز السادس برصيد 41 نقطة.

جدير بالذكر أن الشباب يواجه حاليًا، فريق العين ضمن منافسات الجولة الـ28، وتُختتم مباريات اليوم بلقاء بين الأهلي والهلال.

شارك الخبر







شارك الخبر