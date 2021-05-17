الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 16 فردًا وكيانًا في ميانمار

المواطن - واس

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 16 فردًا وكيانًا واحدًا مرتبطًا بالنظام العسكري في ميانمار.

النظام العسكري في ميانمار:

وقالت الوزارة في بيان صادر اليوم: إنّ الأفراد الذين تمت معاقبتهم اليوم هم أعضاء أساسيون في النظام العسكري، الذي يقوم بقمع الحركة المؤيدة للديمقراطية في البلاد، والمسؤول عن الهجمات العنيفة والقاتلة المستمرة ضد شعب ميانمار، بما في ذلك قتل الأطفال.

وأشار البيان إلى أن العقوبات شملت مجلس إدارة الدولة، وهو الهيئة التي أنشأها الجيش لدعم الإطاحة غير القانونية بالحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطياً.

مساءلة المسؤولين عن العنف:

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات المفروضة اليوم، تجسّد التزام الولايات المتحدة بالعمل مع شركائها الدوليين للضغط على الجيش وتعزيز مساءلة المسؤولين عن الانقلاب والعنف المستمر.

وأوضحت أنه بموجب هذه العقوبات ستُحظر جميع ممتلكات الأفراد المُعاقبين الموجودة في الولايات المتحدة ، إلى جانب حظر جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو مقيمون داخل الولايات المتحدة مع هولاء الأفراد.

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