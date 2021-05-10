الخطوط السعودية: مستعدون لتسيير 71 رحلة محلية ودولية

المواطن - الرياض

أكدت الخطوط السعودية إتاحة السفر لجميع الدول الدولية في تاريخ 17 مايو الجاري، مشيرة إلى أنها شركة مُشغِّلة في قطاع الطيران، وليست مُشرِّعة ولا مخولة بتفسير القرارات.

عشرات الرحلات:

وذكر مدير شؤون التواصل المؤسسي في الخطوط السعودية، المهندس عبدالله الشهراني، في حديث لـ”العربية. نت”، أنه سيتم العمل على تشغيل عشرات الرحلات وفقًا لشبكة الخطوط السعودية، باستثناء ما يتم اتخاذه من تعليق للرحلات من قبل بلد الوصول؛ وذلك نظرًا لطبيعة الوباء، وعليه، فإن على المسافر الحصول على المعلومات قبل السفر من خلال زيارة موقع الخطوط السعودية هنا، بالإضافة إلى متابعة التطورات الصادرة عن الجهات المختصة في السعودية، ومن المصادر الرسمية في بلد الوصول.

إجراءات:

وأوضح أن على المسافرين خارج السعودية مراعاة الإجراءات الاحترازية، والمتطلبات التي تفرضها وزارة الصحة والجهات المختصة، وفي نفس الوقت، يتوجب على الضيوف مراعاة اشتراطات ومتطلبات دولة الوصول لكي يسمح للمسافرين بالسفر خارج السعودية، يتوجب أن تكون الحالة المسجلة في تطبيق توكلنا “لم تثبت إصابته”، أو “محصّن متعافي”، أو “محصّن”، بالإضافة إلى ذلك يتوجب على الضيوف التأكد من متطلبات واشتراطات السفر المفروضة في دولة الوصول.

لقاح كورونا:

وشدد الشهراني على أن من أخذ لقاح كورونا مرة واحدة يستطيع السفر بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية، شريطة أن يكون قد مر 14 يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

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